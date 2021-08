Canadair in volo per spegnere incendio nelle campagne di Cercemaggiore (video)

Un rogo che interessa diversi ettari di terra nelle campagne di Cercemaggiore sta tenendo impegnati in questi momenti il Nucleo Antincendi Boschivi dei Vigili del fuoco con la collaborazione dei Carabinieri Forestali e di diversi volontari. Come si può evincere dalle immagini sono dovuti intervernire Canadair per supportare le operazioni di spegnimento. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle autorità investigative e non si esclude l’origine dolosa