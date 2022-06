Canada: cosa vedere e come partire con l’eTA

Il Canada è un Paese ampio e ricco di attrazioni da visitare e vedere. Ma quali possono essere considerate le destinazioni essenziali? E come recarsi in questo meraviglioso territorio con i documenti in regola?

Cosa vedere in Canada

Prima ancora di affrontare il tema documentale, soffermandoci in maggiore dettaglio sull’eTA Canada, cerchiamo di comprendere quale sia un potenziale itinerario che potresti seguire nella tua prima occasione di viaggio in Canada.

A ben vedere, se ti stai domandando cosa vedere in Canada, un buon punto di partenza potrebbero essere i parchi naturali e, in particolar modo, il Banff National Park. Tra i più grandi e antichi di tutto il continente americano, il parco di Banff si trova nelle montagne rocciose ed è un luogo ideale per fare passeggiate, gite in mountain bike, canoa e molto altro ancora. Ricchissima anche la fauna: qui potrai trovare orsi, alci, lupi e tanti altri animali selvatici che rendono un vero e proprio paradiso terrestre questo posto.

Sempre in termini di patrimoni naturalistici di eccezione, ti consigliamo anche di visitare i Grandi Laghi e, in particolar modo, il Lago Superiore, il più ampio lago canadese con 82.100 km quadrati di superficie (circa un terzo in territorio canadese). Le sue acque sono splendenti e le sue attrazioni ti lasceranno senza fiato: gite in barca, passeggiate, campeggi e escursioni in canoa sono solamente alcune delle principali.

E che dire delle Cascate del Niagara? Tra le attrazioni canadesi più famose, non puoi assolutamente perdertele in una visita in Canada: qui potrai fare escursioni e tour guidati, gite in barca e una visita alla Skylon Tower, una torre che è stata costruita per consentire ai turisti di ottenere una bellissima vista dall’alto.

Se invece vuoi fare qualche tappa nelle città, Vancouver è un ottimo riferimento: terza città più grande del Paese, è tra le più amate dai turisti. Se cerchi una metropoli più grande, Toronto è la città più popolosa: si affaccia sul Lago Ontario ed è il giusto connubio tra modernità e natura. La capitale è invece Ottawa, centro finanziario e commerciale della nazione.

Come andare in Canada: l’eTA e gli altri documenti

Prima di chiudere le valigie e recarti in Canada è naturalmente fondamentale assicurarsi di avere tutti i documenti utili per il viaggio.

In particolare, l’eTA Canada è un’autorizzazione obbligatoria per chi vuole recarsi in questo Paese in aereo e non ha un visto. Il documento può essere richiesto online, in modo semplice e veloce, ed ha un costo davvero contenuto (meno di 20 euro per persona).

Quando serve l’eTA Canada

Chiarito che l’eTA ha un costo inferiore rispetto al visto, se ti rechi in Canada in aereo per motivi di vacanza, viaggio d’affari, visita a familiari e amici o per un transito per un’altra destinazione finale, è necessario richiedere l’eTA (anche i minori devono averne uno). Se invece si è in possesso di un visto o di un passaporto canadese o statunitense, non sarà necessario richiedere tale documento. Lo stesso vale per quanto concerne coloro che arrivano in Canada in treno, auto, autobus o nave da crociera: anche costoro non avranno alcun bisogno dell’eTA.

Ancora, c’è una limitazione per chi viaggia in Canada per almeno sei mesi: per i soggiorno più prolungati, infatti, l’eTA non è utilizzabile, bensì occorrerà richiedere un visto, con una procedura un po’ più costosa e complicata rispetto a quella dell’eTA, che viene concesso entro una settimana.

Quanto vale l’eTA Canada

L’eTA Canada ha un periodo di validità pari a cinque anni, che decorrono dal momento dell’approvazione della tua richiesta. La validità del documento è però inferiore se il passaporto con cui è stata richiesto l’eTA perde validità.

Dunque, se il viaggiatore deve richiedere un nuovo passaporto, allora dovrà anche premunirsi di domandare un nuovo eTA.

Quando chiedere l’eTA Canada

L’eTA Canada deve essere richiesto prima di prenotare il viaggio. Al momento della richiesta non è peraltro necessario indicare la data di arrivo.

Una volta completato il modulo di richiesta ed effettuato il pagamento, sarà sufficiente attendere che il documento venga consegnato. Se non vuoi attendere i 5-7 giorni generalmente richiesti per l’ottenimento del documento, puoi fare una richiesta urgente con un piccolo sovrapprezzo, e ottenere l’eTA in poche ore.