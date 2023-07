Campomarino, vicesindaco Saburro aderisce a Fratelli d’Italia

Ufficializzato l’ingresso nel partito della premier Meloni alla presenza del senatore Della Porta: “Pronto a dare il mio contributo”

Le recenti elezioni regionali hanno confermato Fratelli d’Italia primo partito in Molise, dato che conferma la tendenza a livello nazionale e che scaturisce dalla solida presenza del partito sul territorio.

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato l’ingresso nel partito di Antonio Saburro, vicesindaco di Campomarino e storica figura politica nella cittadina adriatica.

“Alla presenza del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, nonché Senatore della Repubblica avv. Costanzo Della Porta, ho dato la mia disponibilità a aderire al partito. Dopo diversi anni senza tessere di partito – ha spiegato Saburro – ho deciso di dare il mio contributo a Fratelli d’Italia, movimento che in questo momento più rappresenta i miei valori”.

Una decisione, spiega Saburro, ponderata e maturata nel tempo: “La decisione era maturata in me già qualche mese fa, ma viste le imminenti elezioni regionali ho preferito attendere la conclusione della tornata elettorale per ufficializzare la mia adesione. Sono pronto ad intraprendere questo nuovo percorso con passione ed entusiasmo, fattori fondamentali per poter dare le migliori risposte possibili ai miei concittadini”.

Con l’ingresso di Antonio Saburro in Fratelli d’Italia, sono due ora gli esponenti del partito nella giunta comunale di Campomarino. Saburro si unisce infatti a Rossella Panarese, già vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali.

Soddisfazione è stata espressa dal Senatore Costanzo Della Porta: “Il partito si conferma sempre più forza trainante del centrodestra anche in Molise, come emerso anche nelle ultime consultazioni regionali. Accogliamo un altro valido amministratore che sarà in grado di portare un valore aggiunto e di lavorare per la crescita dell’intero territorio”.