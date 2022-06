Campomarino sempre più turistica tra bandiera blu e cartellone estivo ricco di eventi

Oltre 50 gli eventi presenti nel cartellone estivo di Campomarino che si pone sempre più come destinazione turistica di successo. Consegnate le bandiere blu 2022 agli operatori turistici

Doppio appuntamento questa mattina, venerdì 10 giugno, a palazzo Norante a Campomarino dove il sindaco Silvestri, insieme all’Assessore al Turismo Michele D’Egidio e l’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali hanno presentano il calendario degli eventi AESTIVA 2022! E consegnato agli operatori turistici le bandiere blu 2022.

Campomarino che ha visto crescere negli anni le presenze turistiche ha lavorato molto per ottenere risultati importanti come la bandiera blu. “Stiamo già lavorando per il 2023”, ha spiegato il sindaco in conferenza stampa. “”Campomarino punta molto su turismo, ambiente e servizi -ha continuato- c’è ancora molto da fare ma siamo fiduciosi”. Riprende alla grande anche il cartellone estivo che propone un programma ricco di eventi con grande attenzione alla musica, alla cultura, all’intrattenimento e alla valorizzazione delle tipicità locali, con un occhio di riguardo per i giovani!

Tra gli eventi di punta il concerto di Ron il 25 luglio per la festa patronale di Santa Cristina e il concerto di Shade ed Emis Killa.