Campomarino: sabato 19 dicembre i volontari ripuliscono la pineta di via Vanoni

I volontari non si fermano mai, nemmeno nel periodo natalizio. Pur di compiere la loro missione si adattano alle situazioni e non risparmiano energie e lavoro.

Nel segno di questi assunti a Campomarino sta per tornare l’appuntamento col ‘Clean Saturday’ delle associazioni Ambiente Basso Molise e AISA.

Lo scopo è riqualificare una natura troppo spesso presa di mira da vandali senza scrupoli e allora ecco un nuovo impegno a sgomberare dai rifiuti porzioni di territorio.

Domani, sabato 19 dicembre 2020, a Campomarino si svolgerà l’ultimo ‘sabato pulito’ dell’anno. I volontari si ritroveranno alle ore 9.30 in via Emilio Sereni per poi recarsi nella pineta di via Vanoni. Questo è il luogo che tornerà a risplendere grazie agli operatori delle due associazioni i quali, come sempre, rispetteranno rigorosamente le norme anticontagio da coronavirus.

La manifestazione è a numero chiuso e ogni partecipante avrà l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione quali mascherine e guanti e di mantenere il distanziamento fisico dagli altri.

La raccolta terminerà alle 12 e le due associazioni si riservano la possibilità di sospenderla se gli obblighi non saranno osservati.Anche questo ‘Clean Saturday’ ha registrato il patrocinio del Comune di Campomarino e la collaborazione di Italiangas.