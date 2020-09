Campomarino piange un’altra vittima Covid: «Se ne va una colonna portante del calcio»

Campomarino piange un’altra vittima a causa del Coronavirus. “In questo ultimo sabato di settembre -si legge sulla pagina Facebook ufficiale del comune di Campomarino- giunge una dolorosa e triste notizia per tutta la comunità, quella di un’altra vittima campomarinese del Coronavirus. Si è spento infatti il nostro amato concittadino Francesco Battista. In un momento così tragico, il Sindaco, l’amministrazione e la cittadinanza tutta si stringono attorno ai familiari per la scomparsa dell’amato Franco.

Un’altra vittima di questo subdolo virus, che procura dolore e al contempo ci obbliga sempre più alla prudenza. In qualità di primo cittadino, voglio quindi ricordare a tutti i miei concittadini – specialmente ai più giovani – di non abbassare mai la guardia e di rispettare sempre le norme di sicurezza, unica arma per combattere questa maledetta pandemia”. Un ricordo del signor Franco arriva anche dal gruppo Facebook ‘Sei di Campomarino se…e tanto altro’. “Ciao Franco colonna portante del calcio a Campomarino. Quanti anni passati allo stadio Santa Cristina a fare il guardia linee e dirigente , eri sempre lì a incoraggiarci e darti da fare per la società. Con te se ne va un altro pezzo di storia del calcio e di Campomarino. Buon viaggio Franco”.

A volergli rendere omaggio anche la S.S. Adriatica Campomarino. “Franco resterà sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti. Da dirigente ha accompagnato le partite dei nostri ragazzi per più di un decennio, sempre con la bandierina tra le mani. Era diventato la nostra memoria storica, con i tanti racconti e aneddoti sulla storia del calcio campomarinese e molisano. Tra le tante foto di Franco e dei nostri ragazzi abbiamo scelto quelle con le due squadre a lui più legate, gli allievi regionali del 2008 e i giovanissimi campioni provinciali del 2010. Mancherà a tutti noi”.

Foto da S.S. Adriatica Campomarino