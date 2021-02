Campomarino piange altre 2 vittime da Covid, sale il numero dei positivi in paese

Campomarino piange altre due vittime a causa del Coronavirus. Si tratta di un uomo di circa 70 anni che era ricoverato presso il Cardarelli di Campobasso e di una anziana di 95 anni che era in isolamento presso la sua abitazione. Per quel che riguarda il numero dei contagi in paese, dati alla mano, sono 137 quelli evidenziati dall’ultimo bollettino Asrem di ieri. Sarebbero invece all’incirca una 40ina le persone che avrebbero comunicato al Comune di essere risultati positivi ai test rapidi. Dunque in totale dovrebbero essere meno di 200, per ora, i positivi in paese. Certo il dato è in continuo aggiornamento e dal Comune si continua a monitorare costantemente la situazione.

“Ancora una volta, è la nostra cittadina a pagare il prezzo per la recrudescenza del Covid -19 -ha fatto sapere il sindaco di Campomarino Pierdonato Silvestri- Proprio nel giorno in cui il presidente della Giunta regionale Donato Toma ha decretato con propria ordinanza il territorio di Campomarino Zona Rossa, la nostra comunità piange la scomparsa di due concittadini deceduti a causa di questo maledetto virus. In qualità di Sindaco e a nome dell’amministrazione tutta e di tutta popolazione, mi preme esprimere l’assoluta vicinanza ai familiari delle vittime. Vorrei in quest’occasione ricordare l’amico Giuseppe Borsella, che tanto ha insegnato ai giovani della nostra comunità in veste di tecnico sportivo dell’associazione Atletica 88, fino alla fine attivamente impegnato in tutte quelle attività facente parti del mondo dello sport. Ma il mio pensiero speciale va anche alla signora Teresa D’uva, vittima pure lei della pandemia e figura anche essa importante per la nostra Campomarino e a cui si deve un ringraziamento particolare per aver permesso a diverse generazioni di fruire di uno strumento di aggregazione ed intrattenimento quale il “Cinema D’Uva”, che per più di un ventennio ha ospitato anche manifestazioni di alto profilo teatrale. In questo triste giorno, voglio infine ricordare alla cittadinanza di rispettare rigorosamente le norme anti contagio e di limitare al massimo i rapporti sociali, perché soltanto così potremo uscire vincitori da questa situazione emergenziale.

Con maturità e senso di responsabilità, Campomarino saprà superare questo momento delicato. Dimostreremo insieme, uniti ma distanti, di essere ancora una volta una grande comunità”.