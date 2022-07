Campomarino lido, cinghiali ‘rovistano’ nei cassonetti di via Allende

Continuano gli avvistamenti di cinghiali segnalati dai nostri lettori. Stavolta ci troviamo a Campomarino lido, in via Allende per la precisione, dove una mamma con i suoi due cuccioli rovista tra le buste della spazzatura.

Oramai quella dei cinghiali, così come attestano video e foto, è un’emergenza fuori controllo. Quella che una volta era una presenza relegata alle campagne o alle zone più periferiche delle città oggi si è trasformata in una vera e propria invasione.