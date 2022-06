Campomarino ed il Molise in vetrina sulla rivista di cultura e turismo ‘That’s Italia’

La rivista di viaggi e cultura ha dedicato ben 22 pagine alla nostra regione. Vera protagonista è Campomarino con la sua storia e i suoi prodotti tipici

Il Molise diventa sempre più una destinazione capace di attrarre turisti grazie alle bellezze dei suoi luoghi ed ai racconti che se ne fanno. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello fatto da ‘That’s Italia!’, la rivista di viaggi e cultura che racconta con parole e immagini l’Italia più bella. E’ uscito nelle edicole il nuovo numero che racconta dettagliatamente il Molise.

Sono ben 22 le pagine dedicate alla nostra regione. Vera protagonista con il maggior numero di pagine è Campomarino con la sua storia e i suoi prodotti tipici. “Per diversi giorni abbiamo accompagnato Ciro Cortellessa e il suo staff a Palazzo Norante tra le opere di Kodra, nel borgo dipinto, a Ramitelli e nei luoghi più interessanti del nostro paese -hanno affermato dal centro servizi turistici e culturali di Campomarino- Il risultato è questo bellissimo reportage dall’importanza e dalla risonanza a livello nazionale”.

Si tratta di un’opportunità turistica non da poco grazie alle foto e i testi di Ciro Cortellessa, il quale ha raccontato egregiamente la nostra terra e che ha ringraziato Campomarino per l’ospitalità ricevuta. “Grazie a Voi per avermi fatto conoscere luoghi incantevoli e sapori enogastronomici impossibili da dimenticare -ha detto- Spero di aver reso al meglio il vostro territorio, adesso in tutte le edicole d’Italia, con la speranza che diventi ancora di più meta di tanti turisti italiani e stranieri”.