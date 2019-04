Campomarino centrale dello spaccio, in 36 davanti al Gup

REDAZIONE

Compariranno ieri mattina davanti al giudice per le udienze preliminari di Campobasso i 36 indagati nell’ambito dell’operazione “Lungomare” che il 30 ottobre scorso ha portato i carabinieri del Nucleo Investigativo – reparto operativo del comando provinciale di Campobasso a stringere il cerchio attorno a una presunta organizzazione accusata di gestire lo spaccio in basso Molise attraverso una associazione bene organizzata che aveva fatto di Campomarino e Termoli la propria base operativa per lo spaccio di eroina, cocaina e hashish. Le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Campobasso avevano preso il via proprio dall’escalation di consumo delle droghe pensati non solo sulla zona costiera ma in tutta la provincia di Campobasso. Lo spaccio, stando alle indagini dei carabinieri, sarebbe iniziato già nel 2016 quando un appartamento situato nella periferia sud di Campomarino era stato scelto come base operativa dove i tossicodipendenti molisani e pugliesi potevano recarsi per comprare la droga direttamente dagli “addetti alle vendite” che si alternavano avvalendosi anche di minorenni appartenenti alle loro famiglie. Nel corso dell’indagine i militari hanno attestato circa 1400 cessioni di droga con il recupero di 100 grammi di hashish, 330 di cocaina e 400 di eroina. Stando a quanto ricostruito dai militari le abitazioni sarebbero state trasformate in vere e proprie centrali dello spaccio dove la droga sarebbe stata fatta tagliare ai soldati che la confezionavano e la consegnavano agli spacciatori del posto che poi avevano il compito di venderla per strada. Di qui la lunga investigazione dei militari dell’Arma che ha portato al blitz del 30 ottobre quando 13 persone sono finite in carcere e 3 ai domiciliari mentre altri 17 erano già stati arrestati nel corso dell’inchiesta. Quattro gli obblighi di dimora mentre per altri due era scattato l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Questa mattina l’udienza davanti al Gup che dovrà decidere chi sarà rinviato a giudizio.