Campomarino, 89 contagi: si valuta lo screening di massa. Chiuso il Comune

Ottantanove contagi in pochi giorni. E’ questa la situazione nel Comune di Campomarino dopo i focolai che sono scattati nei giorni scorsi e che hanno costretto l’amministrazione comunale a chiudere al pubblico gli uffici comunali fino a nuova comunicazione. Una situazione che sta creando non poca apprensione in paese e che ha costretto l’amministrazione comunale anche ad attuare uno screening di massa sulla popolazione che sarà finanziato dalla stessa amministrazione comunale per cercare di tracciare nel più breve tempo possibile anche gli eventuali asintomatici, mentre dalla Regione Molise ancora non arriva la decisione sulla richiesta della zona rossa. Nel frattempo è terminato il ciclo di tamponi molecolari sugli alunni, i docenti e il personale Ata delle scuole medie ed è stata processata anche una delle classi della scuola elementare i cui risultati sono attesi per oggi.

Tra le situazioni critiche in basso Molise, oltre a quella di Termoli dove ieri, 28 gennaio, si sono riscontrati ulteriori 17 positivi, c’è anche la situazione di Palata dove, sempre nel bollettino di ieri, sono stati ufficializzati 10 casi di positività al Covid-19. Il sindaco ha emanato una ordinanza di chiusura delle scuole fino a venerdì ma che potrebbe essere estesa. Nella giornata di ieri sono stati effettuati i tracciamenti con i tamponi agli alunni della scuola dell’Infanzia e il sindaco Di Lena si è appellata ai cittadini, visto l’aumento dei contagi, ad evitare una qualsiasi forma di assembramento, anche nelle abitazioni private, evitando feste e conviviali con soggetti non abitualmente conviventi.