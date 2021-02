Trecentoquarantacinque tamponi effettuati a 9 persone risultate positive al Covid-19. E’ questo il bilancio della seconda giornata dello screening di massa che si sta effettuando a Campomarino. In azione la squadra della Croce Rossa presso le due postazioni che sono state realizzate in paese mentre il gruppo dei vigili del fuoco in congedo ha eseguito 19 tamponi a domicilio riscontrando 1 positivo. “Come sempre, a nome di tutta l’amministrazione – ha affermato Luigi Romano – ringraziamo le forze dell’ordine che presidiano il territorio, tutti i Vigili Urbani onnipresenti, i City Angels, Aisa, Protezione Civile e Vigili del Fuoco in congedo, che tanto stanno dando per la nostra comunità. Un grazie è rivolto ai nostri parroci, sempre pronti a dare un aiuto logistico, umano e sociale. Tutti insieme siamo una squadra che ci permetterà di superare questo brutto periodo. Arriva adesso la notizia che è confermata la variante del covid 19 inglese, quindi tutti noi alziamo il livello di guardia, evitiamo comportamenti che possono favorire il diffondersi del virus, perché sappiamo che è molto aggressivo e la nostra comunità sta pagando un tributo di vite eccessivo”.

Campomarino, 345 tamponi rapidi e 10 positivi: continua lo screening di massa