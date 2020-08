Campolieto, un tunisino ancora in fuga: caccia aperta da parte delle Forze dell’Ordine

In fuga resta solo uno dei quattro tunisini che sono fuggiti questa mattina, lunedì 10 agosto, dalla struttura di accoglienza “Il Tratturo” di Campolieto. In mattinata si è registrata tensione presso il Centro con la fuga dapprima di due stranieri, che sono riusciti nel loro intento, e successivamente di altri due che, dopo una colluttazione con le forze dell’ordine, sono stati arrestati. Dei primi due, però, nessuna traccia. Fino al primo pomeriggio, quando uno di essi è stato rintracciato dalla Volante: per lui è scattata la sanzione amministrativa per la violazione della quarantena. Ed è caccia aperta da parte delle Forze dell’ordine presenti sul posto che stanno setacciando la fitta boscaglia alla ricerca dell’ultimo fuggitivo. Che, probabilmente, si sta nascondendo nella vegetazione per poi tentare la fuga seguendo la ferrovia. Ma Polizia, Carabinieri e Finanza presidiano il territorio e cercheranno in ogni modo di catturarlo. Ricordiamo che nella struttura di Campolieto sono presenti i due migranti risultati positivi al Covid.

Ad ogni modo la conta esatta degli assenti ci sarà questa sera quando è in programma l’appello.