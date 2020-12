Campodipietra, Notartomaso: «12 positivi, tra i quali il sottoscritto. Evitiamo speculazioni»

«Ad oggi i soggetti positivi sul nostro territorio sono 12. Come in tanti saprete anch’io – si legge in post del primo cittadino di Campodipietra, Peppe Notartomaso – sono tra questi. Quasi tutti sono asintomatici o con sintomi molto lievi. Attendiamo gli esiti dei test di controllo dei prossimi giorni ma non abbassiamo la guardia ed atteniamoci alle solite regole: distanziamento, mascherina, igienizzazione frequente, evitare assembramenti soprattutto nei luoghi chiusi. È auspicabile evitare illazioni e speculazioni come pure di chiedere di vedere divulgati maggiori dettagli che potrebbero compromettere il rispetto della privacy dei soggetti coinvolti. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, fuori da qui, sono a disposizione».