Campodipietra, il sindaco: sì prudenza, no allarmismo

“Con riferimento alla nota dal consigliere comunale di minoranza, Di Bona Federico, pur nella consapevolezza che stiamo attraversando un momento particolare che richiede la massima attenzione da parte di tutti noi, vorrei tranquillizzare la popolazione di Campodipietra in merito alla situazione che riguarda il nostro territorio”. – Lo scrive il sindaco di Campodipietra in una nota stampa, Peppe Notartomaso –

“I casi positivi sono riconducibili a cluster già noti per i quali i familiari già stavano osservando una quarantena prudenziale.

La presenza di alcuni casi sospetti presso gli istituti scolastici ci ha portato, in accordo con la dirigente scolastica, ad una chiusura prudenziale dell’istituto. Chiusura che ci consentirà di effettuare la sanificazione, che certamente non poteva essere effettuata durante i giorni di chiusura della scuola della scorsa settimana, essendo venuti a conoscenza dei casi in questione solo nella giornata di ieri.

Rispetto alla esecuzione dei tamponi, il Dirigente Scolastico si è già attivato e tale attività è già programmata per i prossimi giorni.

Questo momento, come ho già avuto modo di rappresentare, richiede la massima attenzione da parte di tutti noi e ritengo che creare allarmismo non sia la soluzione ai nostri problemi.

L’allarmismo, purtroppo, determina anche il circolare di notizie che molto spesso, come proprio in questo caso, non corrispondono alla realtà”.