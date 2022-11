Campobazar, torna il mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto

Domenica 20 novembre torna Campobazar – mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto promosso dal Comune di Campobasso e riservato esclusivamente ai privati cittadini (esclusi, quindi, hobbisti e commercianti sia fissi che ambulanti).

L’edizione di questo mese, che rientra nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, si svolgerà, a causa di altro evento concomitante, presso la Curva Sud (anziché Nord) dell’ex Romagnoli (parcheggio sotto i gradoni).

Si ricorda che per partecipare come espositori, sarà necessario presentare una semplice domanda con la dichiarazione di accettazione del regolamento di partecipazione.

I moduli sono disponibili sul sito del Comune di Campobasso, nell’apposita sezione oppure direttamente presso lo Sportello Ambiente di piazza Musenga.

Questo il link web dal quale è possibile scaricare i moduli necessari: https://www.comune.campobasso.it/campobasso2/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20290