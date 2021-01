Campobasso, vietato inciampare ancora. Lupi sul campo dell’Albalonga per rilanciarsi. Recuperi anche per Vastogirardi e Agnonese

Al quarto tentativo, sarà finalmente Cynthialbalonga-Campobasso, il match della sesta giornata rinviato in ben tre occasioni per ragioni riconducibili al covid. Domani, in terra laziale (start alle ore 14,30) novanta minuti che assumono un peso specifico sostanzioso, se vogliamo superiore a quelli che erano i contenuti originari. Si gioca a carte scoperte e con valori emersi sul campo: la Cynthialbalonga (soprattutto sul proprio campo di Genzano) ha dimostrato di essere da vertice. Ha un punto in meno del Campobasso, che ha due gare da recuperare ed ha confermato, seppur con qualche incidente di percorso, le proprie ambizioni da primato.

Un pomeriggio di passione per i tifosi rossoblù, che aspettano un segnale convincente soprattutto in trasferta (un solo successo in quattro uscite) e una reazione caratteriale, magari condita da una prova di forza che metta le cose a posto, tanto in classifica quanto nel morale. Per dimenticare in fretta le prove poco brillanti di Vasto e col Giulianova, Cudini punta forte sulla continuità. Dalmazzi, uscito malconcio dalla sfida con gli abruzzesi, proverà a stringere i denti: in alternativa è pronto Sbardella. Davanti fari puntati su Esposito e Cogliati, reduci da novanta minuti poco ispirati rispetto agli standard di riferimento.

Infine la componente approccio, della quale si è ampiamente discusso, che necessita di una inversione di tendenza: l’avversario tosto e l’importanza della posta in palio, impongono una versione suadente del Lupo, più vicina a quella ammirata nel primo scampolo di campionato. L.L.

Allenamento sotto la neve per i Lupi prima della partenza per Albalonga (foto ss Campobasso Calcio)

In campo anche Olympia Agnonese e Vastogirardi. Salta in extremis un recupero del Girone F. Mercoledì con quattro recuperi di campionato. Oltre al Campobasso, in campo anche l’Olympia Agnonese, che ospita la Recanatese, e il Vastogirardi, al “Di Tella” contro il Castelfidardo. Chiude il programma Notaresco-Vastese. Rinviato al prossimo dieci febbraio Montegiorgio-Real Giulianova: i locali, con numerosi casi covid in rosa, hanno chiesto ed ottenuto lo spostamento.