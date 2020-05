Campobasso Vecchia, commovente quello che fa per la Madonna dei Monti

Semplicemente commovente quello che i campobassani stanno facendo in queste ore (alle 17:00 del 31 maggio) per omaggiare la Madonna dei Monti. Senza infiorata, senza processione, senza gente. Ma con la Fede di sempre. Potremmo chiamarlo “quartiere vecchio” oppure “borgo antico” questa resta comunque l’anima della Campobasso di sempre. Altarini imbastiti, nastri colorati, sedie e poltrone portate in strada e addobbate. Fiori e inni alla Madonna dei Monti. Queste è la Campobasso che piace a noi, ma crediamo a tutti i suoi abitanti.