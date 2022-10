Campobasso-Ururi, Pastò: “Vogliamo omaggiare chi ha fatto tanto per il calcio in queste due realtà”

Il socio del sodalizio rossoblù, originario di Ururi come l’indimenticato Michele Scorrano, ha esternato le emozioni del match di sabato a Selvapiana: “Non sarà una partita come le altre, ma sarà l’occasione per consolidare il legame con il nostro simbolo per 15 lunghi anni”

Uno dei soci del Campobasso 1919, Angelo Pastò, originario di Ururi come l’indimenicato capitano, Michele Scorrano, ha presentato il prossimo match del Selva Piana. Di seguito il testo del post:

“Sabato una partita che non sarà come tutte le altre. Non lo sarà perché si incrociano origini ed ambizioni, il mio paese e quello che mi ha accolto e mi sta accompagnando in questo splendido viaggio. Ma sapete bene che sarà molto di più. Campobasso-Ururi sarà l’occasione per consolidare ulteriormente il legame tra questi territori, i tifosi e quello che è stato il nostro simbolo per 15 lunghi anni. Non può essere una semplice partita di calcio, deve essere qualcosa di più grande. Per voi campobassani, anima e cuore di un capitano senza tempo, e per voi ururesi che all’iconico Michele Scorrano avete dato i natali. Sabato, con voi, vogliamo tributare il giusto riconoscimento a chi ha fatto tanto per il calcio del capoluogo e per il nostro paese”.

In alto, Angelo Pastò (Fonte: pagina Facebook ufficiale Campobasso 1919)