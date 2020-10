Campobasso, un passo indietro: il Castelfidardo impone l’1-1. A segno Cogliati

Dopo due successi consecutivi, il Campobasso non va oltre l’1-1 sul campo del Castelfidardo, perdendo così la vetta solitaria della classifica. Un pari che tutto sommato rispecchia l’andamento della gara: fidardensi meglio nella prima frazione, Lupo che si sveglia troppo tardi, al pari dei suoi gioielli offensivi. Non basta un finale all’arrembaggio: Sforzini manca la zampata vincente in due circostanze, i biancoverdi portano a casa con relativa fatica un punto d’oro per la propria classifica.

Avvio con poche idee. Un Castelfidardo abbottonato, come era lecito attendersi, riesce a contenere la manovra rossoblù con un pressing costante. Al 5′ Vitali (tra i migliori nel primo tempo) confeziona la prima palla gol liberandosi al tiro dopo un recupero: la conclusione, sporcata, viene deviata però in calcio d’angolo sfiorando il palo. Cinque minuti più tardi, combinazione sull’asse Esposito-Vanzan ma il cross di quest’ultimo è intercettato sul più bello da David in uscita. La spinta iniziale si esaurisce e con il passare dei minuti il Castelfidardo – ben messo in campo – controlla più agevolmente gli attacchi del Lupo. Quando può, come al 25′, prova a rendersi pericoloso con l’ex Giampaolo, che tenta una conclusione volante dal coefficiente di difficoltà elevatissimo: palla alta sulla traversa.

Cudini cambia ad inizio secondo tempo: dentro Tenkorang, fuori Bontà. Ma l’avvio è di marca biancoverde. Un Campobasso poco brillante nella prima frazione, si ripresenta nei secondi 45′ con una novità in mediana: dentro Tenkorang e la sua struttura fisica, fuori un opaco Bontà. Il Castelfidardo, tuttavia, facendo leva su una crescente fiducia, è minaccioso a più riprese. Dopo sette minuti c’è lavoro per Raccichini sulla velenosa conclusione dell’ex Njambè. Al 10′ Puca serve con una sponta lo stesso attaccante di colore fidardense che non ci arriva per un soffio. E’ un campanello d’allarme per un Campobasso spento e imbolsito. Al 60′ arriva la doccia fredda: Fabriani va corpo a corpo con Braconi, il giocatore di casa va giù ed è calcio di rigore. Dal dischetto – l’altro ex di giornata Giampaolo – non sbaglia e fa 1-0 per i ragazzi di Lauro.

Lupo a trazione anteriore: Sforzini fa il perno offensivo nel 4-2-3-1. Il Campobasso è chiamato a reagire: Cudini inserisce i centimetri di Sforzini e richiama in panchina Brenci. L’assalto dell’ultima mezz’ora è affidato ad un 4-2-3-1 iper offensivo, che porta subito al tentativo volante di Dalmazzi su punizione dalla trequarti: la conclusione è debole. Ai rossoblù serve dunque la giocata improvvisa, che puntale arriva al 67′ dai piedi fatati del solito “FantaVittorio” Esposito: un lancio geniale millimetrico, raccolto senza fronzoli da Cogliati che insacca alle spalle di David. Al 76′ azione di pregevole fattura con il solito tandem Esposito-Vanzan, Tenkorang non ci arriva di su soffio. Un minuto dopo, è slalom di Esposito in area di rigore, Sforzini è anticipato in corner sul più bello. Lo stesso Sforzini gira alto di testa (78′) su bella iniziativa di Vanzan da sinistra. E’ un Campobasso che finalmente alza i giri del motore troppo tardi per l’assalto finale, nonostante uno Njambè che in contropiede spaventa Racchichini in uscita.

Negli ultimissimi giri di lancette manca la zampata vincente a Sforzini, che per due volte arriva un attimo dopo i cross di Esposito e Fabriani. Finisce 1-1 con una punta di rammarico. Un Campobasso troppo opaco – se paragonato alle prime due uscite – interrompe la serie di vittorie e perde la vetta solitaria. Servirà il Selvapiana per ritrovare gol, gioco e certezze. L.L.