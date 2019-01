Campobasso, tris e spettacolo. l’Isernia rimonta con il Forlì, Agnone sconfitta dal Cesena

ìLuci ed ombre per le molisane nei recuperi del girone F della Serie D. Vince e convince (con un primo tempo magistrale) il Campobasso di Bagatti, che in virtù del 3-0 sulla Sangiustese quarta forza del campionato incamera l’undicesimo risultato utile consecutivo. In gol Di Lauri, Cogliati e, ad inizio ripresa, Giacobbe. Pari interno con il Forlì per l’Isernia di Massimo Silva, in svantaggio nella prima frazione e brava a rimontare grazie al solito fantasista Petitti. Sconfitta onorevole per l’Olympia Agnonese che sul neutro di Termoli si arrende alla capolista Cesena (1-2). Granata a segno a quindici minuti dal termine con l’autogol di Valeri.