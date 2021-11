Campobasso tra luci ed ombre: contro la Virtus Francavilla è 2-2. Quarto pari interno consecutivo (VOTA IL MIGLIORE)

Lupi-Francavilla finisce 2-2 in rimonta: scegli il migliore in campo Fabriani

Tenkorang

Persia

LIguori Vota

Il Lupo passa in vantaggio, si fa ribaltare il risultato, poi reagisce con grande ardore e coglie un 2-2 con la Virtus Francavilla che consente di muovere la classifica. Gara dalle mille sfaccettature quella di Selva piana: un primo tempo dai due volti, dalla gioia iniziale al blackout difensivo a metà tempo; ripresa di cuore, fatta di iniziative e coraggio, seppur con limiti assodati e qualche assenza di troppo che inizia a farsi sentire. Non c’è il salto in classifica desiderato dal pubblico, per il quale c’è ancora da attendere.

Scelte obbligate in difesa. Dalmazzi out nel riscaldamento per un problema muscolare costringe Cudini a ridisegnare la difesa con l’inedita coppia Magri-Sbardella. Vanzan vince il ballottaggio con Pace a sinistra. Centrocampo con fosforo e muscoli, formato da trio Bontà-Tenkorang-Persia. Davanti Rossetti supportato da Liguori e Vitali. Taurino risponde con il suo collaudato 3-5-2, con investimento sui guizzi del rientrante Perez e Maiorino.

L’illusione, poi i fantasmi. Al 4′ il primo squillo è della Virtus: da fascia a fascia Pierno trova sul palo più lontano Ingrosso, che non trova il giusto impatto e mette alto. Decisamente migliore la mira dei Lupi, avanti al 6′: cross velenoso di Tenkorang, Rossetti raccoglie e spara a rete, trovando la risposta corta di Nobile con l’aiuto del palo, irrompe Persia che da pochi centimetri in scivolata fa 1-0. Esplode la Curva Nord. Dopo un blackout luci, e sospensione di 4 minuti abbondanti, i rossoblù tornano minacciosi al 20′: Tenkorang, sempre vivo, si gira e va al tiro dal cuore dell’area, sfiorando il palo complice una deviazione. Sul successivo angolo Magri prova il tocco sottomisura senza fortuna. Gli oltre 2000 di Selva piana apprezzano. Come un fulmine a ciel sereno arriva però il pari del Francavilla al 24′, su combinazione Perez-Maiorino, con quest’ultimo bravo a scaraventare in rete dal limite, favorito dalla troppa libertà concessa dalla difesa del Campobasso. Doccia fredda e involuzione improvvisa, riscoprendo fragilità messe solo apparentemente in disparte. I fantasmi difensivi riaffiorano inesorabili anche al 31′: un angolo leggibile sul primo palo mette in imbarazzo Raccichini e retroguardia, l’indisturbato Caporale ringrazia e gira in rete. Tutto troppo facile per la Virtus, che assesta i colpi nella inedita e insicura difesa di casa. Ribaltato l’iniziale vantaggio, si va a riposo con il Lupo chiamato (ancora) a leccarsi le ferite.

Tanto cuore per risalire la china. Serve una scossa rapida e Cudini inserisce Pace per l’incolore Vanzan. In fase di impostazione Bontà si abbassa sulla linea a tre difensiva per favorire la costruzione dal basso. Gli accorgimenti consentono maggior ordine e una palla gol nitida al 13′: sventagliata da trequarti di un positivo Persia, Magri in spacca manca clamorosamente il tap in vincente a tu per tu con Nobile. Più convinta l’iniziativa di Bontà al 18′, che ruba palla, serve Rossetti che di prima va al cross basso sul quale è goffo nell’intervento l’estremo difensore ospite: Tenkorang – il migliore dei rossoblù – da pochi centimetri ribadisce in rete. E’ il 2-2 che riconsegna brio. Al 33′ pennellata di un buon Fabriani per l’inserimento dello scatenato Tenkorang che supera il portiere ma viene stoppato da Idda a ridosso della linea di porta. Girandola di cambi, a questo punto, per il tecnico rossoblù: dentro Parigi (con Rossetti sulla fascia), Martino e Ladu rimpolpano il fiato nel finale, arricchito da quattro minuti di recupero. Lo spavento grosso lo crea però il Francavilla al 92′ con Tulissi, in slalom in area, rintuzzato da Magri con una deviazione provvidenziale. Finisce 2-2, un risultato tutto sommato giusto. Non arriva la tanto attesa vittoria in casa, ma un punto che mantiene gli umori in stato di equilibrio. le.lo.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani (81’Martino), Sbardella, Magri, Vanzan (46’Pace); Bontà (68’Giunta), Persia, Tenkorang; Rossetti, Liguori (87’Ladu), Vitali (81’Parigi). A disposizione: Zamarion, Coco, Nacci, Dalmazzi, Emmausso, Lombari. Allenatore: Mirko Cudini

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Prezioso (87’Franco), Tchechoua (73’Carella), Toscano, Ingrosso; Perez (68’Ventola), Maiorino (68’Tulissi). A disposizione: Milli, Cassano, Feltrin, Mastropietro, Gianfreda, Ekuban, Delvino, Enyah. Allenatore: Roberto Taurino

Arbitro: Frascaro di Firenze

MARCATORI: 6′ Persia, 23′ Maiorino (F), 31′ Caporale (F), 63′ Tenkorang







foto servizio Eric Moscufo @ Corrieresport.it