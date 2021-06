Campobasso tra le 49 città italiane che hanno raggiunto un elevato livello di maturità digitale

Nell’indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo, realizzata fra aprile e maggio 2021 da una società in prima linea nello sviluppo delle nuove infrastrutture pubbliche digitali del Paese, e presentata al Forum PA 2021 nel corso del convegno «Italia digitale: il ruolo dei Comuni per una PA al servizio di cittadini e imprese», il Comune di Campobasso risulta tra 49 città italiane che nel 2021 hanno raggiunto un livello elevato di maturità digitale e nella fascia alta, dei 39 Comuni che mostrano performance almeno sufficienti in tutte le tre dimensioni esaminate ed elevate in almeno una di queste.