Campobasso, torna il “Food Festival-Street Food” in corso Vittorio Emanuele

Si terrà dal 28 settembre al 1° ottobre prossimo, in corso Vittorio Emanuele a Campobasso, il “Food Festival-Street Food” organizzato da Food Festival con l’apertura, con ingresso gratuito, dalle 18 il giovedì e il venerdì e dalle 12 il sabato e la domenica.

Tutti i giorni saranno presenti nel centro cittadino i Food Truck Nazionali e Internazionali con la possibilità di gustare alimenti senza glutine, birre artigianali accompagnati da musica con Dj set oltre a giochi per bambini, artigianato e un’area apposita per accomodarsi e consumare ai tavoli.

«Il progetto – si legge sul sito degli organizzatori che hanno ringraziato il Comune di Campobasso dalla propria pagina social – nasce dall’esigenza di unire arti enogastronomiche, musicali e di artigianato in un unico contenitore di socializzazione. Pensiamo che non ci sia cosa più bella di veder coesistere qualità diverse tra loro, per ricreare quello scambio di informazioni interculturali, tra chi esercita pubblicamente il proprio lavoro e chi sceglie di partecipare alla manifestazione».