Campobasso, torna il “Festival Nazionale del Teatro popolare” al parco “De Filippo”

Presentata questa mattina nel quartiere San Giovanni la manifestazione che partirà il 21 luglio e si concluderà l’8 agosto con sette spettacoli in programma

Presentata questa mattina, martedì 19 luglio, al parco “Eduardo De Filippo” del quartiere San Giovanni, a Campobasso, la XXVI edizione del “Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizione”. La manifestazione prenderà il via il 21 luglio e si concluderà l’8 agosto. Sette gli spettacoli previsti.

Alla conferenza stampa di presentazione presenti il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore alla Cultura, Paola Felice, i rappresentanti dell’associazione “Il nostro Quartiere San Giovanni” e il direttore artistico dell’evento, Lino D’Ambrosio.

«Il Festival fa ormai parte della tradizione del quartiere e di tutta la città – ha esordito Gravina –. Siamo contenti di poterlo confermare. Come sempre indispensabile il lavoro svolto dall’associazione “Il nostro Quartiere San Giovanni” e dal direttore artistico che, con la sua presenza, conferma la matrice di questo festival. Anche quest’anno ci aspettiamo che gli spettacoli possano allietare le serate al quartiere San Giovanni».

«Il Festival è un punto di riferimento per molte compagnie – le parole del direttore artistico D’Ambrosio – Anche se c’è stata qualche difficoltà nel reperirne, in quanto erano poche a preparare delle produzioni teatrali. Fare teatro comporta un impegno costante. Ma abbiamo comunque trovato delle compagnie disponibili, con richieste anche da fuori regione. Come vedrete – conclude – la composizione del cartellone rappresenta una possibilità di divertimento per il nostro pubblico».

«Ringrazio anche io l’associazione per tutti gli appuntamenti che rende disponibili al quartiere, e non solo – così Paola Felice – L’impegno che ci vuole e la responsabilità che ci si assume per garantire eventi di questo tipo non è banale. L’amministrazione comunale fa di tutto per essere presente e supportare le decisioni, anche per migliorare man mano lo stato dei luoghi. Proviamo a ridare vita, insieme alle associazioni, ai luoghi che per due anni ci sono mancati. Queste occasioni sono davvero un bel momento per fare comunità e per riprenderci la quotidianità».

Appuntamento, dunque, al 21 luglio al parco “E. De Filippo” a Campobasso. Per informazioni sugli spettacoli e sul concorso fotografico, visitare il sito https://www.associazionesangiovanni.it/.