Campobasso torna a vivere la Processione del Venerdì Santo e il “Teco Vorrei”

L’attesa è finita. Alle 18 l’uscita dalla Chiesa di Santa Maria della Croce per intraprendere il percorso lungo le strade cittadine. Green pass e mascherine per i cantori del Coro

Due lunghi anni. E’ il tempo trascorso dall’ultima volta in cui i cittadini campobassani hanno vissuto – non c’è altro termine per descrivere una partecipazione speciale – la processione del Venerdì Santo accompagnata dal coro che intona lo struggente canto del “Teco Vorrei”.

Questa attesa è finita. E l’emozione che accompagna il ritorno della Processione del Venerdì Santo è palpabile in una città che si è finalmente riappropriata di una delle sue tradizioni più sentite.

Alle 18 l’uscita dalla Chiesa di Santa Maria della Croce per intraprendere il percorso lungo le seguenti strade cittadine: Via Santa Maria della Croce, Via Marconi, Via Sant’Antonio Abate, Largo San Leonardo, Via Ziccardi, Salita San Paolo, Salita Santa Maria Maggiore, Via Chiarizia, Via Cannavina, Via Ferrari, Piazza Battisti, Via Mazzini, Via Umberto I, Piazza Cuoco, Via Cavour, Corso Bucci, Piazza D’Ovidio, Piazza V. Emanuele II, Viale Elena, Via Scatolone, Piazza della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Pepe, Via Marconi, Via Santa Maria della Croce.

Tutti muniti di green pass rafforzato i cantori del Coro che indossano le mascherine per tutta la durata della processione. Stessa cosa dicasi per chi parteciperà alla processione in qualità di portatore delle statue ed altro.



La banda, invece, accompagna solo simbolicamente le statue all’uscita dalla Chiesa di Santa Maria della Croce e poi, dopo aver attraversato il centro storico, coro e banda si ricongiungeranno all’altezza di piazza Cesare Battisti per poi percorrere via Mazzini e il resto del percorso regolarmente fino alla cattedrale della Santissima Trinità e poi le statue saranno riportate nella Chiesa di Santa Maria della Croce.

“Oggi con la Processione del Venerdì Santo Campobasso – le parole del sindaco Gravina torna a fare sentire la sua voce in strada e nelle piazze, il suo canto, il suo cuore e il suo senso di appartenenza e possiamo esser certi che tutta la cittadinanza saprà mostrarsi rispettosa delle modalità previste per permettere lo svolgimento in sicurezza della processione dopo ben due anni di assenza”.