Campobasso torna a vivere grazie alla Su e Giù. Vincono Conte e Di Lisa (VIDEO E FOTO)

E’ Daniele Conte ad aggiudicarsi la 48esima edizione della Su e Giù, la manifestazione che ha riportato le gare podistiche amatoriali tra le strade di Campobasso, che come Quotidiano del Molise Online abbiamo seguito in diretta per tutta la durata della manifestazione. Una edizione particolare, quella di quest’anno, che arriva dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Covid-19 e ha riempito le strade di gioia e voglia di tornare a vivere. D’altronde proprio il concetto di “uscimmo a riveder le stelle” è stato il liet motif della manifestazione che, come abbiamo detto, è stata vinta in volata da Daniele Conte che ha battuto Mignogna in una gara appassionante. La prima donna ad arrivare al traguardo in piazza Municipio è stata Letizia Di Lisa. “Gli ultimi 100 metri sono stati duri – il commento del vincitore – grande organizzazione, sono soddisfatto per la vittoria”.

La Su e Giù non ha portato solo atleti professionisti a correre tra le strade di Campobasso ma anche tantissimi atleti amatoriali, d’altronde è proprio in questo il segreto di una delle manifestazioni più amate di Campobasso: riuscire a tornare a vivere la città, le sue strade, la sua zona antica dove si è snodata per un tratto la corsa. Campobasso si è riempita di più di 6mila persone che non hanno resistito al richiamo di un ritorno alla normalità, pur nel rispetto di tutte le normative dovute all’emergenza Covid-19.

Un grandissimo risultato in termini organizzativi anche per l’amministrazione comunale, come sottolineato nel corso della nostra diretta Facebook (CHE POTETE VEDERE INTEGRALMENTE NELLA PARTE SUPERIORE DI QUESTO ARTICOLO) anche dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina. Si tratta, a tutti gli effetti, di una prova generale in vista dei prossimi grandi appuntamenti che riguarderanno il capoluogo di Regione, dai Misteri al Corpus Domini, passando per le iniziative legate al Natale. Passeggini, cani al guinzaglio, bambini di tutte le età. Un unico grande cuore pulsante, quello di Campobasso, che è tornato a vivere. Perché il bello della Su e Giù è proprio questo: dare la possibilità a tutti di stare insieme e vivere la propria città.