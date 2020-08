Campobasso-Termoli, il grande flop: grandi ritardi e treni vecchi e lenti

Presentata in pompa magna e osannata da quasi tutti, dalla politica regionale, a quella locale, passando per i sindacati. La tratta ferroviaria Campobasso-Termoli, riaperta ieri, domenica 9 agosto, è stata un vero e proprio flop. I treni sono arrivati tutti in grande ritardo, i convogli utilizzati sono vecchi e lenti e gli utenti si sono infuriati già il primo giorno. E oggi, lunedì 10 agosto, la giornata è iniziata anche peggio.

Il primo treno partito ieri mattina da Campobasso, è arrivato a Termoli con 64 minuti di ritardo, coprendo la tratta in circa 3 ore, vale a dire il tempo impiegato da un altro treno per coprire la distanza tra Roma e Milano.

Questa mattina, come detto, si è riusciti a fare peggio: il ritardo accumulato dal Campobasso-Termoli è stato di 74 minuti, per un totale che ha superato abbondantemente le 3 ore. Inutile aggiungere che i fruitori di quel treno sono furiosi. Per un servizio che certamente non può essere considerato da società civile.