Campobasso-Termoli: dopo i ritardi biblici, ora il treno arriva in anticipo

Il treno regionale partito questa mattina, venerdì 11 settembre, alle 6 dalla stazione di Campobasso è arrivato a Termoli con circa 10 minuti di anticipo. Cosa non ricorrente, che nell’era dei ‘puntuali’ ritardi non passa sicuramente in secondo piano. La tratta ferroviaria Campobasso-Termoli e viceversa, riaperta lo scorso 9 agosto dopo quattro anni di stop per lavori, – riferisce l’Ansa – era subito finita nell’occhio del ciclone a causa dei forti ritardi accumulati dai treni durante il percorso. Ora, però, i problemi per viaggiatori e pendolari sembrano, il condizionale è d’obbligo, essere risolti anche a seguito della sostituzione dei vecchi convogli utilizzati subito dopo l’inaugurazione con treni più moderni come il ‘Minuetto’.