Campobasso-Termoli, coppa Italia: 200 biglietti a disposizione degli ospiti

Lo ha stabilito la Questura del capoluogo rispetto al settore riservato ai tifosi giallorossi. La gara è in programma domenica 28 agosto allo stadio Selva Piana con fischio d’inizio alle 16 e valida per il turno preliminare: la vincente affronterà il Vastogirardi

“Si comunica che, in base a quanto stabilito dalla Questura di Campobasso – si legge in un post pubblicato dal Termoli Calcio sui suoi canali social ufficiali – per la partita preliminare di Coppa Italia tra Campobasso e Termoli 1920 del 27.08.2023, i biglietti a disposizione per il settore “ospiti” saranno n. 200 e potranno essere acquistati secondo le

Modalità sotto indicate. Questi i costi:

9 euro più prevendita l’intero, 5 euro ridotto U18 e donne. Per i residenti a Termoli non sara’ possibile acquistare i biglietti dei settori destinati alla tifoseria locale. Le modalità di acquisto on line al sito ciaotickets.com oppure nei punti vendita affiliati al circuito e nei punti vendita autorizzati: Bar Via Firenze, via Firenze 8/a, Termoli, Tabaccheria Fioriti, via Tremiti 28, Termoli, Tabaccheria Di Rado, Corso Mario Milano 22, Termoli”.