Campobasso Taranto 0-1. Il coraggio non basta ai Lupi puniti da Giovinco

Un Taranto in superiorità numerica (espulso Fabriani) e due ingenuità dei Lupi rappresentano l’ultimo “scatto” di questa piovosa giornata calcistica che ha visto il Campobasso battersi con il Taranto in una gara casalinga che lascia delusi i duemila giunti al Selvapiana. Al 12 minuto del secondo tempo un cross da destra e una spizzata di testa di Giovinco all’angolo della porta di casa lasciano il Campobasso a quota 1 nella classifica della seconda di campionato.

Dunque esordio amaro per il Campobasso tra le mura amiche. La formazione guidata da Cudini ha lasciato l’intera posta in palio ai pugliesi. Generosi i padroni di casa che però non si sono mai realmente resi pericolosi sotto porta. Al contrario il Taranto ha finalizzato al meglio l’unica buona occasione prodotta riuscendo così, con il minimo sforzo, a portare a casa i tre punti. La gara comincia bene per il Campobasso. Dopo pochi minuti lancio per Candellori, che però non arriva sulla palla. Chiorra fa sua la sfera Dopo un paio di minuti bel cross di Fabriani intercettato dalla difesa. Al 5’ calcio d’angolo di Emmausso che sbaglia completamente la traiettoria. Al decimo conclusione dalla distanza di Bontà, Chiorra si supera e mette in angolo. Al 20’ Cross di Fabriani, Liguori calcia al volo, ma trova la parata di Chiorra. Al 30’ Traversone di Emmausso per Liguori, che tenta ancora la girata al volo senza trovare la porta. Poco prima del fischio di fine primo tempo ancora una grande azione di Liguori, che crossa per Parigi: palla di poco alta.

La ripresa si apre ancora nel segno del Campobasso con una conclusione velleitaria di Emmausso ma la palla finisce ampiamente sul fondo. Al 51’ i Lupi restano in dieci: espulso Fabriani. Il difensore falcia Saraniti che stava andando via. Mister Laterza effettua il primo cambio che si rivela “azzeccato”: il neo entrato Bellocq ruba palla a centrocampo e crossa al centro per Giovinco. L’attaccante colpisce di testa ed insacca nell’angolo della porta difesa da Raccichin.

I pugliesi si portano così in vantaggio.

Cudini manda in campo Rossetti e Sbardella ma i rossoblu di casa non pungono. Il Campobasso, fino al triplice fischio, tranne un sussulto nei secondi finali, non crea nessuna azione di rilievo. E così finisce con un amaro 0-1 l’esordio casalingo del Campobasso che in classifica resta a un punto, in virtù del pari strappato alla prima giornata di campionato al Partenio di Avellino.

IL TABELLINO

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan (80’ Pace) Tenkorang, Bontà, Candellori; Parigi, Liguori (61’ Rossetti), Emmausso (64’ Sbardella)

Allenatore: Cudini.

Taranto (4-3-3): Chiorra; Tomassini (70’ Ricciardi) Zullo, Benassai, Ferrara; Longo, Marsili, Diaby (55’ Bellocq), Giovinco (70’ Italeng) Saraniti, Versienti (61’ Santarpia)

Allenatore: Laterza.

Campobasso-Taranto 0-1. Marcatore (57′ Giovinco)