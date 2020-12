Campobasso, svolta societaria. L’americana North Sixth Group pronta ad acquisire una quota

Il patron Gesuè lo aveva anticipato nelle scorse settimane ed è stato di parola: il Campobasso, che già può disporre di una base societaria consolidata, si prepara ad allargare i propri orizzonti (e le proprie ambizioni) con l’arrivo della North Sixth Group, holding con sede a New York.

Si tratterebbe, qualora dovessero arrivare i comunicati di rito ad ufficializzare la svolta societaria, di un colpo importante per il futuro. L’imprenditore Matt Rizzetta, nome di spicco della holding a stelle e strisce e originario proprio del Molise, si sarebbe già dichiarato entusiasta della nuova avventura, così come Mario Gesuè, che a Calcio e Finanza, ha spiegato le caratteristiche di un accordo che dovrebbe essere ratificato entro il 31 dicembre. “L’ingresso di Matt Rizzetta – le sue parole – ci riempie d’orgoglio. Rafforza la base societaria ed avvia una pagina entusiasmante per Campobasso e per il Molise”.

In attesa di novità provenienti dal campo e dalla ripresa delle ostilità (il Lupo è secondo in classifica con una partita in meno disputata) un’altra buona notizia per i tifosi e per il movimento calcistico campobassano, finito in una palude per anni e pronto, trascinato da un progetto apparso subito serio, a risorgere. L.L.