“Campobasso Summer Festival”, tutto pronto per l’arrivo di Niccolò Fabi

Le prenotazioni tramite app per le quattro serate musicali al Parco De Filippo, così come per le due presentazioni che si terranno a Piazzetta Palombo, sono possibili da lunedì 17 agosto

È stata presentata, nella Sala Civica al piano terra di Palazzo San Giorgio, l’edizione 2020 del Campobasso Summer Festival, evento che dal 24 al 31 agosto animerà le serate cittadine indagando il rapporto autoriale tra musica e parole, attraverso concerti, appuntamenti musicali e presentazioni letterarie.

A presentare l’attesissimo programma del Campobasso Summer Festival hanno provveduto l’assessore alla Cultura, Paola Felice, e il presidente della Commissione Cultura, Nicola Giannantonio.

“Le proposte di questa prima edizione del Campobasso Summer Festival hanno un filo conduttore che è quello della musica d’autore e prevedono concerti e momenti d’incontro che hanno dovuto tenere conto di quelle che sono le linee guida per l’organizzazione di questo genere di manifestazioni. – ha dichiarato l’assessora alla Cultura, Paola Felice – Siamo ovviamente contenti di essere riusciti a proporre degli appuntamenti di sicuro diversi dal solito sia dal punto di vista dei contenuti che dell’idea di fondo che li sostiene. Come abbiamo detto una settimana fa, presentando il cartellone generale di Agosto in cittàdel quale il Summer Festival è parte integrante, la ripresa degli eventi culturali in presenza ha condotto noi come amministrazione e gli artisti e gli operatori culturali tutti, a progettare e realizzare appuntamenti mirati tenendo conto di una numerosa serie di specifiche. Nel caso delle serate del Summer Festival, è stato necessario prevedere l’accesso ai concerti solo attraverso prenotazione tramite l’App QuantiSiamo, fra l’altro già messa a disposizione per la prenotazione di altri eventi di Agosto in Città.”

Il primo degli appuntamenti musicali del Campobasso Summer Festival, che si terranno tutti al parco De Filippo del quartiere San Giovanni a partire dalle ore 21.00, sarà quello del 24 agosto con Niccolò Fabi quando andrà in scena “Trio acustico”, con Fabi, Roberto Angelini e Pier Cortese.

Giovedì 27 agosto sarà, invece, la volta del Collettivo Indra Project che presenterà: “Requiem per il sogno americano”. Ingresso gratuito con prenotazione sull’App QuantiSiamo.

Venerdì 28 agosto, Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini con “Way to blue”, faranno rivivere sul palco del parco De Filippo gli immortali capolavori di Nick Drake, con uno spettacolo emozionante.

Lunedì 31 agosto, a chiudere la rassegna 2020 del Summer Festival ci saranno Nicholas Ciuferri, Riccardo Tesio, Davide Combusti e, special guest, Cristiano Godano, storico fondatore dei Marlene Kuntz con “Maledetti Cantautori”.

Le prenotazioni tramite app per le quattro serate musicali al Parco De Filippo, così come per le due presentazioni che si terranno a Piazzetta Palombo, sono possibili da lunedì 17 agosto.

Per il concerto di Niccolò Fabi, per Way to Blue e per Maledetti cantautori, è previsto al momento del ritiro del biglietto un contributo per la prenotazione; 10 euro per il concerto di Niccolò Fabi e 5 euro per Way to Blue e per Maledetti cantautori.

“Il ricavato verrà destinato a progetti ed iniziative del terzo settore”, ha specificato l’assessore Felice.

All’interno del “Campobasso Summer Festival” ci saranno anche due appuntamenti letterari, con la presentazione di due testi, entrambi a Piazzetta Palombo, ovvero, domenica 30 agosto, alle ore 18.30, Nicholas Ciuferri presenterà “I racconti delle nebbie”, mentre lunedì 31 agosto, sempre alle ore 18.30 – Cristiano Godano presenterà il suo libro “Nuotando nell’aria”.

Entrambi gli eventi sono con ingresso gratuito e con prenotazione sull’App QuantiSiamo.