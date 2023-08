Campobasso Summer Festival, tutti pazzi per Luché

Terza serata da tutto esaurito all’area eventi di Selva Piana per l’atteso concerto di Luché (IL VIDEO IN ALTO). In migliaia hanno ballato e cantato sulle note del rapper napoletano che non ha deluso le attese.

Luché è un’icona dell’urban music italiana, capace di unire sonorità potenti e testi coinvolgenti. La sua musica è un riflesso dell’energia e della creatività delle nostre città. Il numeroso pubblico presente a Campobasso ha vissuto un’esperienza musicale originale e contagiosa.

Il Campobasso Summer Festival 2023 si conclude questa sera, venerdì 25 agosto, con l’attesissimo concerto di Manuel Agnelli che porta il suo tour estivo nell’Area Eventi di Selva Piana.

L’evento avrà inizio alle 21.00 e i biglietti sono disponibili in prevendita sulle maggiori piattaforme online come ciaotickets.com e ticketone.it o anche direttamente in città, a Campobasso, recandosi nelle rivendite autorizzate.

Questi i costi dei biglietti:



Manuel Agnelli, Area Eventi Selva Piana, 25 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 13.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Orario navette peri concerti del Campobasso Summer Festival: 18:00 – 24:00 (fino al termine delle esigenze).

Il percorso delle navette è il seguente: Via Monforte (rotatoria) – P.zza Venezia – Via S. Antonio Abate (Parcheggio) – C.da Macchie – Stadio e viceversa.

IL VIDEO IN ALTO