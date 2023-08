Campobasso Summer Festival, Tramontano: “Scelta location penalizzerà commercianti”

Per il capogruppo della Lega a Palazzo San Giorgio l’aver individuato Selvapiana come luogo della manifestazione avrà ricadute negative sulle attività della città

Il capogruppo della Lega al Comune di Campobasso, Alberto Tramontano, interviene sulla realizzazione dell’evento Summer festival 2023, sollevando varie perplessità sull’organizzazione dell’evento, in merito alla location individuata e al costo della manifestazione.

“Fino all’anno scorso l’evento si è tenuto presso il parco “Eduardo De Filippo” nel quartiere San Giovanni, in modo da offrire intrattenimento e spettacoli in un quartiere della città di Campobasso al fine di valorizzarne le peculiarità e di diversificare l’offerta culturale in aree marginali della città”, commenta Tramontano.

“Quest’anno invece si è scelto di utilizzare in modo esclusivo l’area eventi di Selvapiana: e qui sorgono naturali obiezioni.

Il Comune di Campobasso, secondo quanto riportato dalla delibera di Giunta comunale n. 244 del 18 agosto 2023, ha affidato la realizzazione della manifestazione ad una società privata per un costo complessivo di euro 110.000,00.

Gli spettacoli saranno a pagamento e si presume un incasso dalla vendita dei biglietti di circa 35.000,00 euro.

Quindi, come riportato dalla delibera, il Comune di Campobasso finanzierà direttamente la manifestazione con 77.512,08 euro.

Tale ingente investimento quale ricaduta avrà sulle attività commerciali di Campobasso?

La risposta è intuitiva e immediata: nessuna.

Migliaia di persone assisteranno agli eventi, che pesano sulle casse comunali, e andranno via senza lasciare nulla alle attività della città.

Gli spettatori, locali e forestieri, andavano portati in città, in centro e nei quartieri, al fine di dare un supporto concreto alle attività economiche e alla vita sociale cittadine.

La delocalizzazione della manifestazione è una scelta non comprensibile, soprattutto perché è finanziata, per il 70 %, dalle tasse pagate dai cittadini di Campobasso.

Con 77.512,08 euro si sarebbero potuti organizzare innumerevoli eventi nel centro città e nei quartieri, favorendo così le attività commerciali ed economiche cittadine, invece verranno impiegati per soli 4 giorni in un’area non antropizzata e che non presenta attività commerciali.

Ancora una volta la giunta 5stelle, con una scelta politica e amministrativa a carico dei contribuenti campobassani, si è dimostrata non ancorata alle reali necessità della comunità sociale ed economica che dovrebbe invece sostenere”.