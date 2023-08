Campobasso Summer Festival, il 24 agosto Luché sul palco di Selva Piana con la sua urban music

Per la terza serata dell’edizione 2023 del Campobasso Summer Festival domani, giovedì 24 agosto l’Area Eventi di Selva Piana sarà lo scenario dell’attesissima esibizione di Luché, talentuoso rapper napoletano, che avrà inizio come di consueto alle ore 21.00 (costo del biglietto 14.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita).

Luché è un’icona dell’urban music italiana, capace di unire sonorità potenti e testi coinvolgenti. La sua musica è un riflesso dell’energia e della creatività delle nostre città. La presenza di Luché aggiunge una nuova dimensione al Campobasso Summer Festival, offrendo al pubblico, che si prevede numeroso, un’esperienza musicale originale e contagiosa.

Nato a Napoli nel 1981, Luché ha rapidamente conquistato la scena musicale nazionale, collaborando con i maggiori rapper e ottenendo numerosi riconoscimenti. Il suo album “Potere,” uscito nel 2018, è stato certificato doppio disco di platino e ha contribuito a consolidare la sua posizione nell’industria musicale. Con 19 dischi di platino e 13 dischi d’oro, Luché vanta oltre 1,2 miliardi di streaming audio e video, dimostrando il suo impatto significativo nel panorama musicale italiano. La sua abilità di spaziare tra diversi stili e influenze lo rende un artista versatile, capace di coinvolgere un vasto pubblico.

L’Amministrazione Comunale ha previsto un servizio navetta gratuito per agevolare l’accesso degli spettatori all’evento. Le navette copriranno il percorso da Via Monforte a Selva Piana e viceversa, dalle 18:00 alle 24:00.

Il Campobasso Summer Festival 2023 si conclude con una serata d’eccezione prevista pervenerdì 25 Agosto, con Manuel Agnelli che porta il suo tour estivo nell’Area Eventi di Selva Piana.

Tutti gli eventi del Campobasso Summer Festival 2023 avranno inizio alle 21.00 e i biglietti sono disponibili in prevendita sulle maggiori piattaforme online come ciaotickets.com e ticketone.it o anche direttamente in città, a Campobasso, recandosi nelle rivendite autorizzate.

Questi i costi dei biglietti di ciascun concerto:

Manuel Agnelli, Area Eventi Selva Piana, 25 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 13.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Orario navette peri concerti del Campobasso Summer Festival: 18:00 – 24:00 (fino al termine delle esigenze). Il percorso delle navette è il seguente: Via Monforte (rotatoria) – P.zza Venezia – Via S. Antonio Abate (Parcheggio) – C.da Macchie – Stadio e viceversa.

Ai genitori che desiderano accompagnare i propri figli si suggerisce di non raggiungere direttamente lo stadio ma di parcheggiare c/o l’area di S. Antonio Abate usufruendo delle navette, sia in andata che al ritorno, per evitare traffico e ritardi nell’erogazione del servizio.