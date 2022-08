Campobasso Summer Festival, domani lo spettacolo “Anche i molisani nel loro piccolo s’incazzano”

Saranno coinvolti diversi ospiti quali Fabio Celenza, doppiatore della trasmissione Propaganda Live, la scrittrice Valentina Farinaccio, il musicista Giuseppe Spedino Moffa, Andrea Avorgna, componente della Banda della Masciona e un contributo a sorpresa di Herbert Ballerina

Al Campobasso Summer Festival mercoledì 24 agosto, ore 21.30, Parco De Filippo, una vera e propria serata speciale del fortunato recital “Anche i molisani nel loro piccolo s’incazzano”, una sorta di evento finale nel quale verranno coinvolti anche diversi ospiti. Ci sarà Fabio Celenza, celebre doppiatore della trasmissione Propaganda Live e autore di irresistibili parodie comiche che da anni conquistano il web e la tv. E ancora: la scrittrice Valentina Farinaccio, reduce dal successo del suo ultimo romanzo “Non è al momento raggiungibile”, il musicista Giuseppe Spedino Moffa, massimo cantore del Molise e della molisanità, e Andrea Avorgna, componente della Banda della Masciona. Durante la serata ci sarà inoltre un contributo a sorpresa di Herbert Ballerina, al secolo Luigi Luciano, che ovviamente non mancherà di ironizzare sulla sua città, Campobasso.

A metà tra l’informazione-intrattenimento e lo show satirico, lo spettacolo di Enzo Luongo e Pippo Venditti prende spunto dalle tante proteste nate in regione per il dilagare della ‘non esistenza’ del Molise: una carrellata di aneddoti, episodi, filmati, foto, tweet o post su Facebook che raccontano il Molise e i molisani attingendo a fatti realmente accaduti. Ironia e comicità, la chiave narrativa. Il risultato finale è il Molise in un grande blob multimediale, un recital di risate piene, per ricordare, in mezzo a tanti eccessi, l’eccezionalità della regione più giovane d’Italia.

Le musiche dal vivo dello spettacolo sono affidate a Pietro Mignogna, la regia è di Luciano Barletta, light e visual sono di Lorenzo De Marco.

Il recital – che ha debuttato al teatro del Loto di Ferrazzano il 30 ottobre 2019 – dopo essere andato in scena per dieci volte tra il 2019 e il 2020 facendo registrare sempre il soldout in teatro e negli spazi all’aperto, è tornato nel 2021, con la ripresa degli eventi dopo lo stop dovuto alla pandemia, in una versione aggiornata che ha ricevuto ampi consensi negli spettacoli andati in scena nell’ultimo anno sia in Molise che fuori regione.

I biglietti per lo spettacolo (costo 5 euro comprensivo dei diritti di prevendita) sono disponibili in prevendita online sulla piattaforma ciaotickets.com o anche direttamente in città, a Campobasso, presso le rivendite autorizzate di ciaotickets: Bar Crigiu, via Ugo Petrella, 20, Promoeventi, viale Principe di Piemonte, 131Y, Antica Tabacccheria, piazza Gabriele Pepe, 41.