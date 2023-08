Campobasso Summer Festival 2023, il 25 agosto il concerto di Manuel Agnelli

L’assessore alla Cultura, Paola Felice: «Finalmente la città offre ai propri ragazzi e a quelli dei paesi vicini la possibilità di partecipare a concerti importanti senza essere obbligati a dover andare fuori regione»

Si avvicina il gran finale del Campobasso Summer Festival 2023 con un’ultima serata da non perdere. Venerdì 25 Agosto, alle ore 21.00, l’Area Eventi di Selva Piana sarà il palcoscenico per il concerto di Manuel Agnelli, un evento che conclude in bellezza questa quarta edizione dell’amatissimo festival estivo.

Sarà una chiusura in grande stile quella affidata ad Agnelli che rappresenta un’opportunità unica per il pubblico, accorso numeroso a tutti gli spettacoli del Summer Festival, per immergersi in una serata di musica di altissimo livello. Il frontman dei celebri Afterhours porterà il suo tour estivo nell’Area Eventi di Selva Piana, offrendo al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente che spazia tra generi e stili diversi.

Il Campobasso Summer Festival 2023, giunto alla sua quarta edizione, ha dimostrato di essere un appuntamento irrinunciabile nell’estate campobassana.

Dal 22 al 25 Agosto, l’Area Eventi di Selva Piana si è trasformata in un luogo di incontro, dove la musica e il divertimento sono stati i protagonisti indiscussi.

“In quattro anni l’Amministrazione comunale è riuscita a portare in città ospiti importanti: Fabi, Godano, Lundini, Elisa, Litfiba, Biondi, Fibra, Mannarino, Frah Quintale, Narcos, Samuel, Raiz (Almamegretta), ‘O Zulù (99Posse) e tanti altri, senza trascurare i tanti artisti locali che ormai possono contare su un cartellone di eventi mensili aperto tutto l’anno. – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e vice sindaca di Campobasso Paola Felice, tracciando così, in vista della serata finale del Campobasso Summer Festival, un più ampio bilancio sull’offerta musicale e culturale proposta dall’amministrazione Comunale in questi anni con costante attenzione – Lo ha fatto trovando nuovi spazi, attraverso l’accesso in circuiti di promozione nazionale, con risorse proprie e un piccolo contributo dei partecipanti e sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza. Superata la pandemia – ha sottolineato Felice – siamo riusciti già dallo scorso anno a realizzare un festival dedicato ai giovanissimi.

Martedì sera, nella seconda serata di questo Summer Festival, durante il Teenage party, è stato bellissimo trovarsi in mezzo a migliaia di ragazzi che si divertivano cantando e ballando al ritmo delle loro canzoni preferite: lontano dalle lamentele di chi, invece di cercare di creare per loro gli ambienti protetti dove possano divertirsi in sicurezza, preferisce non occuparsene voltandosi dall’altra parte e ripetendo ossessivamente che non ci sono giovani.

A Campobasso invece ci sono tanti giovani e a loro rivolgiamo le nostre attenzioni. – ha ribadito la vice sindaca – Oggi, finalmente, la città offre ai propri ragazzi e a quelli dei paesi vicini la possibilità di partecipare a concerti importanti senza essere obbligati a dover andare fuori regione. La nostra è un’Amministrazione che vuole continuare ad investire sulle nuove generazioni mantenendo sempre aperto il dialogo e il confronto per poter rispondere prontamente alle loro richieste ed esigenze. Siamo stanchi ormai di chi si lamenta per tutto e per il contrario di tutto. Noi, a differenza loro, preferiamo agire offrendo tante opportunità a chi vuole vivere in questa meravigliosa città: basta provare a contare in un anno quanti sono gli eventi che vengono realizzati in città”.

Manuel Agnelli rappresenta una figura autentica e coinvolgente nel panorama musicale italiano. – ha dichiarato in conclusione Paola Felice – Invito tutti a unirsi a noi venerdì 25 agosto all’Area Eventi di Selvapiana, per una serata di musica indimenticabile e per celebrare tutti insieme la conclusione di questa straordinaria edizione del Campobasso Summer Festival.”

Tutti gli eventi del Campobasso Summer Festival 2023 sono iniziati alle 21.00 e i biglietti per il concerto di Manuel Agnelli sono disponibili in prevendita sulle principali piattaforme online come ciaotickets.com e ticketone.it, oltre che presso le rivendite autorizzate in città. Costo del biglietto 13.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Per agevolare l’accesso degli spettatori all’evento, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione un servizio navetta gratuito. Le navette copriranno il percorso da Via Monforte a Selva Piana e viceversa, dalle 18:00 alle 24:00.