Campobasso Summer Festival 2023: dal 22 agosto con i Santi Francesi parte un’edizione ricca di musica e divertimento

l Campobasso Summer Festival che si svolgerà dal 22 al 25 agosto, è oramai unanimemente considerato un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e del divertimento estivo e quest’anno si presenta con una programmazione ancora più eclettica e coinvolgente.



Infatti, l’edizione di quest’anno del Campobasso Summer Festival promette di regalare emozioni uniche attraverso un mix di generi musicali, spaziando tra le tendenze più contemporanee con artisti che saliranno sul palco campobassano per offrire performance indimenticabili capaci di coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Martedì 22 agosto, con inizio fissato alle ore 21,00, ad aprire la quarta edizione dell’attesissima rassegna musicale estiva, insieme ai Santi Francesi, vincitori dell’ultima edizione di X Factor, salirà sul palco dell’Area Eventi di Selva Piana anche il l’artista di origini campane Napoleone. Costo del biglietto 11 euro comprensivo dei diritti di prevendita. I biglietti sono disponibili in prevendita sulle maggiori piattaforme online come ciaotickets.com e ticketone.it o anche direttamente in città, a Campobasso, recandosi nelle rivendite autorizzate.

Dalla vittoria della sedicesima edizione di X Factor, i Santi Francesi hanno pubblicato nuova musica e calcato i palchi dei club delle principali città d’Italia, davanti a migliaia di fan. Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso), i componenti del duo hard-pop di Ivrea, nel 2019 hanno pubblicato Tutti Manifesti, album totalmente autoprodotto che ha superato i 2.5 milioni di stream su Spotify. Nel 2020 hanno preso parte alla line up di Spaghetti Unplugged e nello stesso anno hanno collaborato con DADE al brano Giovani Favolosi, singolo con il quale hanno vinto l’edizione di Musicultura nel 2021, per poi giungere a luglio 2022 ad esibirsi al Ferrara Summer Festival, dove aprono il live di Madame e Blanco. Il 2022 termina per loro con la vittoria della sedicesima edizione di X Factor Italia e la release dell’EP “in fieri”, portato in scena a gennaio nel loro primo tour nei club.



“Il Campobasso Summer Festival è un momento di gioia e condivisione, in cui la nostra città si riunisce per celebrare la musica e la cultura,” afferma la vice sindaca e assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice. “Siamo entusiasti di presentare anche quest’anno un programma variegato che soddisferà i gusti di tutti, creando emozioni e gioia, com’è sempre accaduto in ogni edizione di questo festival, in tutti i partecipanti, pubblico e artisti.”

Per tutte le serate del Campobasso Summer Festival è stato previsto un servizio navetta gratuito.

Orario navette: 18:00 – 24:00 (fino al termine delle esigenze).

Il percorso delle navette è il seguente: Via Monforte (rotatoria) – P.zza Venezia – Via S. Antonio Abate (Parcheggio) – C.da Macchie – Stadio e viceversa.

Ai genitori che desiderano accompagnare i propri figli si suggerisce di non raggiungere direttamente lo stadio ma di parcheggiare c/o l’area di S. Antonio Abate usufruendo delle navette, sia in andata che al ritorno, per evitare traffico e ritardi nell’erogazione del servizio.

Mercoledì 23 agosto, la seconda serata del Campobasso Summer Festival 2023, avrà, invece, come protagonisti i Teenage Dream, il party che sta catturando l’attenzione di migliaia di persone in tutta Italia dedicato a musica, film e serie Tv degli anni 2000.

Giovedì 24 agosto, spazio al rapper napoletano Luchè e venerdì 25 agosto, la serata conclusiva del Campobasso Summer Festival edizione 2023 sarà affidata a Manuel Agnelli che approderà a Campobasso con il suo tour estivo che lo sta portando già da diverse settimane nelle arene e nei principali festival di tutta Italia.

Tutti e quattro gli eventi del Campobasso Summer Festival 2023 avranno inizio alle 21.00 e i biglietti sono disponibili in prevendita sulle maggiori piattaforme online come ciaotickets.com e ticketone.it o anche direttamente in città, a Campobasso, recandosi nelle rivendite autorizzate.

Questi i costi dei biglietti di ciascun concerto:

Santi Francesi e Napoleone, Area Eventi Selva Piana, 22 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 11 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Teenage Dream, Area Eventi Selva Piana, 23 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 13.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Luché, Area Eventi Selva Piana, 24 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 14.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.

Manuel Agnelli, Area Eventi Selva Piana, 25 agosto alle ore 21.00; costo del biglietto 13.00 euro comprensivo dei diritti di prevendita.