Campobasso su “La Repubblica” con il sogno della serie A

Ancora una ribalta nazionale per la nostra regione. Questa volta ad occuparsi di Campobasso e del Campobasso è il quotidiano “La Repubblica” che, nell’edizione in edicola oggi, giovedì 31 dicembre, dedica molto spazio al sogno delle serie A. Si parla, ovviamente, di calcio, della SS Campobasso, di Matt Rizzetta che è, da poco, entrato nella società rossoblù.

Questo l’articolo di Massimo Basile apparso sulle colonne di Repubblica:

“Per molti italiani Campobasso è solo un posto incrociato per caso lungo il vento che porta a Roma. Ma per un italoamericano di 38 anni, nato a New York, nonni pugliesi, sposato, tre figlie, fondatore della North Sixth Group, una delle cinquanta società di comunicazione più potenti d’America, la S.S. Campobasso è un’idea molto precisa: la squadra di calcio che milita in Serie D dovrà diventare la “nazionale” degli emigrati molisani, e non, che vivono in Nord America. Anche Matt Rizzetta è un paisà che non esiste, lontano dal trito stereotipo dell’italoamericano: intanto non ama ricordare il successo costruito da zero, quando undici anni fa rimase senza lavoro, con la moglie incinta, e fondò nello scantinato una società di creativi e pubbliche relazioni. «La prima cosa – spiega – è mettere da parte l’ego». La seconda è il consiglio di un amico, l’avvocato newyorkese Joe Tacopina: «Non sentirti presidente dal primo giorno, lascia lavorare chi sa di calcio più di te». Rizzetta ha acquistato il Campobasso dopo aver analizzato una ventina di società, la cui lista circola da tempo a Wall Street e comprende Catanzaro, Sanremo, Lecco, Latina, Taranto, Lugano, Chiasso. Rizzetta, tifoso del Foggia, ha scelto la squadra molisana che sfiorò la promozione in A a metà anni ’80 e batté in Coppa Italia la Juventus di Giovanni Trapattoni, in uno stadio che, nel racconto popolare, moltiplicò gli spettatori come pani: 40 mila sugli spalti, invece dei 25 mila consentiti. Il Molise ha meno abitanti di Lower Manhattan, dove Rizzetta ha messo la sede della North 6th Agency, chiamata così in onore della prima casa dei nonni, sulla Sixth Avenue a Mount Vemon, New York. Ora farà il percorso inverso e ha scelto il Molise, terra di emigranti. Il sogno è portare la squadra in Serie A, ma nel frattempo Rizzetta si è affidato a una web tv americana, l’ Italian Football Tv, fondata da due giovani producer di Brooklyn, Marco Messina e Michael Kantaris, seguiti da 90 mila followers su Twitter,120 mila su Instagram, con 6,6 milioni di visualizzazioni su YouTube. Tra i fans, figurano giocatori di A come l’atalantino Marten de Roon. L’obiettivo è conquistare l’America, trasmettendo programmi e dirette web dedicate al Campobasso, parlando delle tradizioni locali e lanciando il merchandising delle maglie rossoblù, stessi colori della bandiera americana, che gli emigrati videro al loro arrivo a Ellis Island.”