Campobasso sotto choc piange la scomparsa del dottor Zarrilli

Un’intera città sotto choc, incredula e attonita. Per l’improvvisa scomparsa del dottor Sergio Zarrilli, professionista molto conosciuto in città e tra i pediatri più stimati non solo di Campobasso, ma dell’intera regione. A piangerlo non solo familiari, amici e colleghi, ma tanti bambini che ha curato con professionalità, affetto e amore. A loro ha dedicato gran parte della sua esistenza. Purtroppo, questa mattina, domenica 20 dicembre, un malore improvviso ha messo fine alla sua esistenza terrena. Lasciando sgomenti quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo. Prima ancora che il professionista, veniva l’uomo. Con il sorriso e sempre disponibile, impegnato fattivamente nel sociale e nella solidarietà. Progetti per le scuole, per le “giornate dell’Infanzia” e poi quelli per l’Africa. Aiutare i più piccoli è stata la sua missione di vita.

E poi la comunicazione. Anche in questo settore il dottor Zarrilli è stato sempre in prima linea, conscio dell’importanza che riveste la giusta informazione. Ha collaborata anche con la nostra redazione, tra i suoi ultimi articoli una raccomandazione a non fermare le vaccinazioni per i più piccoli in tempo di Covid (L’ARTICOLO QUI).

Una perdita, a soli 65 anni, purtroppo, improvvisa e importante per tutta la comunità molisana che piange un grande uomo, oltre ad un professionista stimato e amato.

Ai suoi affetti più cari le condoglianze della redazione de Il Quotidiano del Molise.