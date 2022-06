Campobasso sotto choc per la morte di un 40enne

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri e sul corpo dell’uomo è stata eseguita l’ispezione cadaverica

Una città sotto choc per la prematura scomparsa di un ragazzo. E’ venuto a mancare nella notte un 40enne di Campobasso, molto conosciuto nel capoluogo di regione.

L’uomo avrebbe compiuto un gesto estremo in un istituto di riabilitazione di Gambatesa dove era in cura da qualche tempo. Lavorava in un supermercato di Campobasso e questa mattina c’è stato grande sconcerto anche tra i suoi colleghi di lavoro quando hanno appreso la notizia.

Dolore e incredulità in città e soprattutto tra amici e familiari del giovane. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e sul corpo del 40enne è stata effettuata l’ispezione cadaverica.

Ai familiari e agli amici le condoglianze della redazione del Quotidiano del Molise.