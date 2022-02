Campobasso, sospeso il servizio delle lampade votive al cimitero

Dal 1° gennaio la gestione è tornata al Comune. Numerose le segnalazioni dei cittadini costretti ad inviare una Pec anche per la semplice sostituzione di una lampada

di Antonio Di Monaco

Fino allo scorso 31 dicembre, se una lampada votiva al cimitero comunale di Campobasso non funzionava, era sufficiente farlo presente alla società che aveva in gestione il servizio, magari anche ad uno degli addetti che si trovava sul posto o, ancora, inviando una semplice e-mail. Dal 1° gennaio, la gestione è tornata al Comune e l’impatto sull’utenza non è stato proprio dei migliori tanto che, proprio nelle ultime ore, l’Ente di Palazzo San Giorgio ha comunicato che “vi è una momentanea interruzione del servizio, non imputabile all’amministrazione comunale, che la stessa amministrazione sta provvedendo a risolvere nel modo più rapido possibile”.

Uno degli aspetti del problema è stato segnalato alla nostra redazione proprio da un cittadino, Vittorio Moffa, che ha scritto alla nostra redazione. “Dal 1° gennaio 2022, subentrato il Comune, per una semplice sostituzione di una lampada (intervento contemplato nel canone annuale previsto) occorre seguire la procedura pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente scaricando un apposito modulo per la segnalazione del guasto, che deve essere compilato correttamente (pena la sua inevasione) e poi non basta inviarlo con una semplice e-mail, ma occorre avere la Posta Elettronica Certificata (Pec) o recarsi personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune. Ora – si è chiesto Moffa – quanti cittadini hanno la Pec? E poi, per una semplice richiesta di sostituzione di una lampada votiva occorre seguire una procedura non certo alla portata di tutti. In questi tempi, poi, invece di semplificare le procedure, le complichiamo?”.

Infatti, nel Regolamento per la gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali (entrato in vigore proprio lo scorso 1° gennaio e presente sul sito istituzionale, ma senza l’indicazione del numero e della data della delibera di Consiglio comunale di approvazione, ndr) si stabilisce, all’articolo 5 comma 1, che “il Servizio di illuminazione votiva non ha carattere di obbligatorietà e, pertanto, viene concesso soltanto a seguito di formale richiesta da parte del soggetto interessato”. Ma soprattutto, al comma successivo, si legge che “per usufruire del Servizio di illuminazione votiva gli utenti dovranno indirizzare apposita domanda al Settore Lavori Pubblici – Servizi Cimiteriali del Comune, su modulo predisposto dal Comune stesso, e presentarla al Protocollo del Comune o tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it a lapide ed accessori installati. Il Comune si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica di tutti i dati richiesti e alla possibilità tecnica di eseguire l’impianto”.

Ma c’è di più. All’articolo 7, comma 1, si evidenzia che “il servizio si intende tacitamente rinnovato di anno in anno fino a quando la sepoltura è mantenuta in essere o qualora pervenga, da parte dell’utente, espressa domanda di disdetta” mentre, al successivo articolo 8, “le tariffe (Contributo fisso di allacciamento + canone di abbonamento) del servizio sia di allaccio che di canone annuale, determinate annualmente dalla Giunta Comunale, sono da approvarsi in relazione al Bilancio di Previsione”. Di contro, l’articolo 14 dispone che “il Comune è tenuto: a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico sino al punto luce; b) alla sostituzione della lampadina esaurita, alla verifica ed al cambio della lampadina entro 30 giorni”. Ma, così come per la richiesta di sostituzione di una lampada, “ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti deve essere eseguito per iscritto. L’utente non ha per tale motivo diritto a sospendere i pagamenti” (articolo 14, comma 2). Dunque, all’attesa per il ripristino del servizio da parte dell’amministrazione comunale, si aggiunge la speranza che si semplifichi la procedura per fruire del servizio stesso come accadeva con la gestione precedente.