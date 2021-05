Campobasso, sofferenza e liberazione. Il 3-2 sul Tolentino, maturato nella ripresa, vale un pezzo di C

Un altro passetto, prezioso, verso l’attesissimo salto di categoria. Il Campobasso trova altri tre punti casalinghi e, nonostante un primo tempo condito anche da qualche rischio di troppo e da un finale concitato, regola il Tolentino producendo quello che potrebbe rivelarsi l’allungo decisivo in classifica. Con il Notaresco stoppato dall’Albalonga, il Lupo si porta a +5 con una partita in meno. Ora sì: la C è ad un passo.

Un primo tempo vibrante. Partenza subito vivace e ritmi sostenuti: al 4′ il Campobasso – ancora privo di Esposito – va in gol con Bontà su cross di Candellori ma è tutto fermo per fuorigioco. Al 9′ azione insistita del Lupo con Vitali e Cogliati protagonisti, al tiro ci va l’ex Di Domenicantonio che apre troppo il piattone sinistro e lambisce il palo a Governali battuto. Lampi di un Campobasso ficcante che si riaffaccia alla conclusione poco prima del 18′: soluzione apprezzabile dalla distanza di Ladu, palla un paio di metri sopra la trasversale. Minuto ventitrè: Cogliati ruba palla sull’out, mette al centro ma nessuno raccoglie il cross basso; l’azione prosegue con Vanzan, il cui destro piazzato finisce di poco a lato. Dopo buone iniziative non capitalizzate, il Tolentino si affaccia in avanti al 27′: ci prova Conti su punizione, Racchichini si rifugia in angolo. Sul successivo corner Strano ha una buonissima chance di testa, indisturbato, concludendo però lontano dai pali rossoblù. Con le ripartenze rapide, i cremisi mettono in apprensione il Lupo: al 35′ è semplicemente provvidenziale il salvataggio di Dalmazzi su Padovani, pronto a calciare da due passi. Ora la gara è aperta. Quattro minuti prima dell’intervallo secondo gol annullato per il Campobasso: tiro di Bontà sporcato in rete da Cogliati, segnalato però in offside. E’ un Tolentino vivo rispetto alla prima mezz’ora, pronto a rispondere colpo su colpo: traversone di Ruci, irrompe Tortelli di testa sfiorando il palo. Dall’altra parte (43′) Ladu, dal limite, sfiora l’incrocio con una botta volante. L’ultima chance di un primo tempo tra cose buone e rischi importanti.

Gara subito in discesa, poi la sofferenza. Pronti-via (2′) ed è fulmineo il vantaggio rossoblù su angolo confezionato dai due difensori centrali: Menna stacca di testa, Governali respinge corto, c’è Dalmazzi da due passi per un 1-0 fondamentale festeggiato con vigore da tutta la squadra. Sulle ali dell’entusiasmo, bella trama al 6′ con traversone di Bontà e Candellori che non arriva per un soffio sul pallone. Reazione Tolentino al 10′ con Severini: Raccichini respinge in tuffo. E’ solo una avvisaglia che non cambia il destino della ripresa: al 16′ Di Domenicantonio alza un traversone, apparentemente innocuo, che scavalca Governali e si insacca. Il Campobasso non si ferma e, memore del pesante ko dell’andata, continua a controllare la contesa senza particolari patemi. Fino al settantacinquesimo, minuto in cui la sorniona formazione di Mosconi riapre la sfida con Capezzani, che dal limite fredda Raccichini con l’aiuto del palo. Un brivido che sembra nascondere un finale di sofferenza, almeno fino alla galoppata di Tenkorang, che si fa tutto il campo all’86’ e batte il portiere con una rasoiata. Gara finita? Nemmeno per sogno. Una distrazione su angolo, consente a Tortelli di trovare il tap-in vincente a un minuto dallo scadere. Tolentino ancora vivo fino alla fine, ma nonostante l’espulsione di Cudini e qualche apprensione di troppo, è festa grande per un 3-1 che profuma di promozione. le.l.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani, Vanzan, Ladu (81’Tenkorang), Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Di Domenicantonio (66’Rossetti), Vitali. A disposizione: Oliva, Sbardella, Martino, Capuozzo, Mancini, Zammarchi, Fruscella. Allenatore: Mirko Cudini

TOLENTINO (4-4-2): Governali, Zrankeon (95’Cicconetti), Ruggeri, Strano, Conti (59’Pagliari), Bonacchi, Tortelli, Ruci (70’Capezzani), Padovani, Severini (79’Aloisi), Laborie (75’Minella). A disposizione: Giorgi, Labriola, Stefoni, Salvatelli. Allenatore: Andrea Mosconi

Arbitro: Vogliacco di Bari

MARCATORI: 47′ Dalmazzi, 61′ Di Domenicantonio, 75′ Capezzani (T), 86′ Tenkorang, 89′ Tortelli (T)