Campobasso, snodo cruciale a Recanati. Inizia la fase decisiva del campionato: out Esposito, tornano Candellori e Rossetti

Una settimana dolce, partita con il successo sul Pineto e addolcita ulteriormente dalla sconfitta infrasettimanale del Notaresco, che ora insegue a cinque punti di distacco. Il Campobasso arriva allo snodo Recanati con la consapevolezza di poter gestire un margine sì importante ma non rassicurante, tanto più con all’orizzonte una squadra che fece penare non poco all’andata. Decise Rossetti, dopo tanta sofferenza. Ora è un’altra storia: il margine di errore si assottiglia, i punti pesano, il traguardo è più vicino. E c’è inevitabilmente un’altra pressione.

Un pò di carico ulteriore alla partita l’hanno messo proprio i giallorossi con mister Pagliari. “Siamo molto motivati e vogliamo rifarci dopo la gara d’andata – esordisce senza mezze misure il trainer di una squadra che ha fatto capolino nelle posizioni nobili – pensiamo di non aver meritato la sconfitta in quella occasione, è ora di riprenderci quanto lasciato per strada”. Una dichiarazione che rimette sui giusti binari della tensione un Campobasso che ha un solo nemico: i facili entusiasmi dopo il +5. In tal senso non è passata inosservata la presenza della società agli allenamenti, con tanto di vicinanza espressa al centro del campo. Chiara la missione: c’è da operare l’allungo decisivo. E domani (calcio d’inizio alle 16) può essere l’occasione giusta, magari aspettando un regalo dalla Vastese, per nulla battuta in partenza, a domicilio, con il Notaresco.

Capitolo formazione. Quello di domani sarà un Campobasso senza Esposito, per il quale ci si aspetta il recupero in vista del Tolentino. Al fianco di Cogliati e Vitali, toccherà quindi a Di Domenicantonio, guizzi e fantasia che dovranno lasciare il segno, questa volta dal 1′. Il resto della formazione sembra fatta: Candellori, di ritorno dalla squalifica, affiancherà Bontà e Ladu, con Tenkorang pronto eventualmente a subentrare. Niente da fare per Brenci: pur intravedendo la via del recupero, non è ancora pronto dopo l’infortunio. Chi torna a disposizione è invece Rossetti, seppur solo per la panchina. le.l.

(foto SS Campobasso Calcio)