Campobasso si veste di Natale, accese le luminarie in centro (VOTA IL SONDAGGIO)

L’8 dicembre, come da tradizione, toccherà all’Albero e al Presepe

Campobasso ha vestito l’abito della festa. Da ieri, sabato 4 dicembre, sono state accese le principali luminarie presenti in città. Da piazza Pepe a corso Vittorio Emanuele, passando per via Elena e via Roma fino a giungere a piazza Vittorio Emanuele dove è presente un grande Babbo Natale per la gioia dei più piccoli.

In piazza Pepe i mercatini di Natale e la panchina con il Diavolo e la Donzalla per le solite foto di rito; lo scorso anno il richiamo ai Misteri era stato posizionato nella piazza principale. Gli stand dei mercatini saranno aperti tutti i week end fino alla Vigilia di Natale.

In piazza Vittorio Emanuele, invece, ci sono il Babbo Natale, già illuminato, l’Albero e il Presepe che saranno accesi, così come impone la tradizione l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione. In villa Musenga, infine, ci sono i consueti pupazzi illuminati.

Insomma un primo segnale tangibile di quel ritorno alla normalità da tutti auspicato. E da domani, con l’entrata in vigore del Super Green Pass, quella vita “normale” da tutti auspicata, sarà a beneficio, giustamente, di soli vaccinati e guariti.

