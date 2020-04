Campobasso si sveglia sotto una coltre bianca, la neve “regalo” della notte

Nella nottata l’annunciata perturbazione: la neve ha coperto diverse zone della regione

Dopo un inverno dal sapore primaverile due irruzioni di aria fredda nelle ultime due settimane hanno imbiancato la nostra regione. L’ultima, in ordine di tempo, questa notte. La neve, come era stato annunciato ampiamente dai meteorologi, ha fatto nuovamente la sua comparsa nella provincia di Campobasso. Nel capoluogo di regione sono caduti alcuni centimetri ma la coltre bianca ha coperto diversi centri della provincia. Le previsioni, per la giornata odierna, sono orientate verso una spiccata variabilità. Dai prossimi giorni invece la situazione dovrebbe cambiare totalmente grazie ad un anticiclone che dovrebbe portare bel tempo su tutto il Paese e temperature più vicine alle medie stagionali.