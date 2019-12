Campobasso si sveglia in piena atmosfera natalizia

Le peripezie climatiche di questo pazzo autunno ci avevano un po’ allontanato dall’atmosfera natalizia che si dovrebbe respirare in questi giorni.

A Campobasso, questa mattina, ci ha pensato un bel Babbo Natale in bella mostra nella piazza antistante il Municipio a bordo di una slitta a forma di mezzaluna a ricordarci che fra poco più di 20 giorni arriverà la festa più amata al mondo.

Un’altra bella sorpresa per i passanti anche in villa Musenga (già Villa dei Cannoni) dove campeggia un pupazzo di neve e una bella dama che sorride a si atteggia. Non c’è che dire! Questi dettagli ci fanno respirare “aria di Natale”. Ora manca solo una “spolverata” di neve per completare l’opera!