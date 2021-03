Campobasso si risveglia in zona rossa (FOTO e VIDEO)

Oggi, 1 marzo, anche Campobasso si è risvegliato in zona rossa. Diversi i controlli delle forze dell’ordine in città a seguito dell’ulteriore stretta tra misure e divieti più rigidi che questo cambio di colore ha apportato per tentare di contrastare la diffusione del coronavirus. Dalla chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7, alla chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. L’asporto è consentito fino alle 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale. Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.

Ecco il reportage video da Campobasso.