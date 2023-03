Campobasso si prepara a salutare per l’ultima volta Ugo D’Ugo

I funerali saranno celebrati lunedì 27 marzo, alle 11, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano

Si terranno lunedì 27 marzo, alle 11, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano i funerali di Ugo D’Ugo, venuto a mancare all’affetto dei propri cari nella notte tra venerdì e sabato, sconfitto da una devastante malattia. Una morte che lascia un vuoto incolmabile in una Campobasso di cui era fortemente innamorato, lasciando in eredità ai suoi concittadini preziosi scritti in prosa e in versi dialettali.

La passione per la poesia era nata anni addietro, quando era poco più che un ragazzino, tanto da organizzare negli anni diversi concorsi di poesia e narrativa. Da ex ferroviere ha coordinato le attività culturali del Dlf di Campobasso, dalla fine del 1999 alla fine del 2007, organizzando convegni, conferenze, spettacoli e mostre.

Ha ideato il ”Cafè Letterario” manifestazione di grande successo; ha organizzato sei edizioni del Premio Nazionale di poesia “G. Altobello”. Nel 2008 ha fondato l’Associazione Culturale “Francesco Jovine”, onlus di Campobasso.